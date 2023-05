IPL 2023 में इन चार टीमों ने प्लेऑफ में बनाई जगह, जानिए किसकी किससे कब होगी भिड़ंत

नई दिल्ली। IPL 2023 Playoffs, All You Need to Know: इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीज़न अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। आईपीएल 2023 का लीग स्टेज खत्म हो गया है और अब 23 मई से प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया है।

आईपीएल 2023 का लीग स्टेज खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर रही। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पर। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे और मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर रही। ऐसे में गुजरात और चेन्नई के बीच पहला क्वालीफायर और लखनऊ और मुंबई के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा।

आईपीएल 2023 का पहला क्वालीफायर मुकाबला 23 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेन्नई के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतेगा, वो फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं हारने वाली टीम को फाइनल में जाने का एक और मौका मिलेगा।

इसके बाद 24 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। वहीं विजेता टीम पहले क्वालीफायर में हारने वाली टीम के साथ दूसरा क्वालीफायर मैच खेलेगी।

इसके बाद 26 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला क्वालीफायर हारने वाली टीम और एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम दूसरा क्वालीफायर मुकाबला खेलेंगी।

वहीं 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले क्वालीफायर की विजेता टीम और दूसरे क्वालीफायर की विजेता टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

प्लेऑफ मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत में प्लेऑफ मैचों का टीवी पर लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा। वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक जियो सिनोमा के एप और वेबसाइट पर मैच देख सकते हैं। प्लेऑफ के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से शुरू होंगे।

