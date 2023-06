जिस वेस्टइंडीज के लिए खेले थे 'दादा', अब उस टीम के खिलाफ 'पोते' ने सुपरओवर में 30 रन कूट रच दिया इतिहास

नई दिल्ली। Logan van Beek Superover: वेस्टइंडीज और नीदलैंड्स (West Indies vs Netherlands) के बीच खेले गए वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैच (Cricket World Cup Qualifiers 2023) में कुछ ऐसा हुआ जो आजतक वनडे क्रिकेट में नहीं हुआ था। दरअसल, इस मैच को नीदलैंड्स ने सुपरओवर में जीता, लेकिन जिस अंदाज में सुपर ओवर में नीदलैंड्स के बल्लेबाज लोगन वैन बीक ने बल्लेबाजी की उसने वेस्टइंडीज को ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट को चौंका कर कर दिया। दरअसल, सुपरओवर में नीदलैंड्स ने 30 रन बनाए जिसमें लोगन वैन बीक ने 6 गेंद पर '4,6,4,6,6,4'= 30 रन बनाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाज जेसन होल्डर की हालत पतली कर ली। वहीं, दूसरी ओर जब वेस्टइंडीज की टीम सुपरओवर में उतरी तो केवल 8 रन ही बना सकी। यही नहीं नीदलैंड्स के लिए वैन बीक ने सुपर ओवर में बॉलिंग करने की जिम्मेदारी ली और 8 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और अपनी टीम को सुपरओवर में 22 रन से जीत दिला दी।

लोगन वैन बीक के 'दादा' वेस्टइंडीज के लिए खेले चुके हैं

आपको बता दें कि जिस लोगन वैन बीक ने सुपरओवर में वेस्टइंडीज से जीत छीन ली उनके दादा सैमी गुइलेन (Sammy Guillen) का रिश्ता वेस्टइंडीज क्रिकेट से रहा है। सैमी जूलियन वेस्टइंडीज के लिए 5 टेस्ट मैच खेले थे। यही नहीं इसके बाद जूलियन न्यूजीलैंड चले गए और वहां उन्होंने कीवी टीम के लिए भी 3 टेस्ट मैच खेले।

दादा खेलते थे वेस्टइंडीज से अब पोते ने उसी टीम को सुपरओवर में हराया

लोगन वैन बीक के दादा सैमी गुइलेन जिस वेस्टइंडीज टीम से खेलते थे, लेकिन अब पोते लोगन वैन बीक ने उसी वेस्टइंडीज टीम के लिए धमाकेदार सुपरओवर में परफॉर्मेंस कर अपने दादा की पुरानी टीम को रोमांचक मैच में हरा दिया। यह एक ऐसा कनेक्शन है जिसे जानकर फैन्स गदगद हैं।

Crazy SUPER OVER between Netherlands and West Indies



Netherlands - 4,6,4,6,6,4



West Indies - 6,1,1,W,W



NED won the Super over by 22 runs



Logan Van Beek , The hero of the Match 🔥🔥🔥pic.twitter.com/aLDezsBdjw