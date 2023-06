ओवल में काफी 'डरावना' है टीम इंडिया का रिकॉर्ड... आसान नहीं फाइनल की डगर

नई दिल्ली। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टक्कर होनी है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन के ओवल मैदान पर 7 जून से खेला जाना है। टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 और कंगारू टीम दूसरे पायदान पर है, ऐसे में इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले के काफी कांटेदार होने की उम्मीद है।

वैसे, भारत के लिए ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल कर पाना आसान नहीं रहने वाला है। इस ग्राउंड पर रोहित ब्रिगेड का टेस्ट रिकॉर्ड बेहतर नहीं है। भारत ने इस मैदान पर कुल 14 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसे सिर्फ 2 में जीत और 5 में हार मिली है। जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की ये जो 6 महीने एक देश में और 6 महीने दूसरे देश में, बदल जाते हैं नियम-कानून

ऑस्ट्रेलिया का भी रिकॉर्ड ठीक नहीं

ऑस्ट्रेलिया का भी ओवल के मैदान पर रिकॉर्ड सही नहीं है और उसने 38 मैच में से केवल 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 17 मैच में उसे हार मिली। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए, तो दोनों टीमों ने आपस में 106 मुकाबले खेले हैं। इसमें 44 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, वहीं भारत को 32 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोनों के बीच 29 मैच ड्रॉ रहे और एक मुकाबला टाई पर छूटा।

टीम इंडिया के लिए राहत की बात ये है कि उसने इस मैदान पर अपना आखिरी मैच जीता था। सितंबर 2021 में खेले गए उस मुकाबले में विराट कोहली की कप्तानी में मेजबान इंग्लैंड को 157 रनों से हराया था। उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 127 रनों की शतकीय पारी खेली थी और वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे।

टीम इंडिया फाइनल मुकाबला जीतकर पिछले 10 साल से चले आ रहे 'आईसीसी ट्रॉफी' के सूखे को खत्म करना चाहेगी। भारत ने आखिरी बार 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में आईसीसी ट्रॉफी जीता था। तब उसने चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को मात दी थी। उसके बाद से किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया चैम्पियन नहीं बन पाई है।

टीम इंडिया को 2014 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप (2015) और टी20 वर्ल्ड कप (2016) के सेमीफाइनल में भी भारत पराजित हुआ था। चैम्पियंस ट्रॉफी (2017), वर्ल्ड कप (2019) और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (2021) में भी भारत की ऐसी ही कुछ स्थिति रही थी। इसके अलावा 2021 और 2022 का टी20 वर्ल्ड कप भी भारत के लिए निराशाजनक रहा था।

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड (ओवल में)

• भारत- 14 टेस्ट, 2 जीत, 5 हार, 7 ड्रॉ

• ऑस्ट्रेलिया- 38 मैच, 7 जीत, 17 हार, 14 ड्रॉ

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट रिकॉर्ड

कुल 106 मैच- भारत जीता 32, ऑस्ट्रेलिया जीता 44, 29 ड्रॉ, 1 टाई

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के डिटेल्स:

• तारीख- 7 से 11 जून, 2023

• स्थान- द ओवल मैदान, लंदन

• टीमें- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

• रिजर्व डे- 12 जून

Preparations, adapting to the conditions and getting into the #WTC23 Final groove 🙌



Hear from Paras Mhambrey, T Dilip & Vikram Rathour on #TeamIndia's preps ahead of the all-important clash 👌🏻👌🏻 - By @RajalArora



Full Video 🎥🔽https://t.co/AyJN4GzSRD pic.twitter.com/x5wRxTn99b