Team India Squad for Asia Cup 2023: तिलक वर्मा की एशिया कप के लिए टीम इंडिया में सरप्राइज एंट्री, राहुल-श्रेयस-गिल को भी जगह

नई दिल्ली। Indian Squad for Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। अजीत अगरकर ने दिल्ली में 21 अगस्त (सोमवार) को टीम की घोषणा की। इस दौरान रोहित शर्मा भी मौजूद रहे। 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में रहेगी। भारतीय टीम में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है।

विज्ञापन: "जयपुर में JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स आगरा रोड, मैन हाईवे पर उपलब्ध, कॉल 9314188188

युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी टीम में मौका मिला है। वहीं संजू सैमसन को स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है। हार्दिक पंड्या की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन उन्हें उप-कप्तान के तौर पर बरकरार रखा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल का टीम में नहीं होना है। चहल के नहीं चुने जाने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 2 सितंबर को खेलेगी। यह मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में होगा। इसके बाद भारतीय दूसरा ग्रुप मैच नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलेगी। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ही ग्रुप-ए में हैं। बता दें कि एशिया कप पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जा रहा है।

यह खबर भी पढ़ें: प्रेमी ने प्रेमिका के शव से रचाई शादी, पहले भरी मांग फिर पहनाई जयमाला, जानिए पूरा मामला...

एशिया कप के लिए भारत की 17 सदस्यीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ईशान किशन, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा। ट्रैवलिंग रिजर्व: संजू सैमसन

देखा जाए तो बीसीसीआई की सूची के मुताबिक भारतीय टीम में आठ विशेषज्ञ बल्लेबाजों रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन और तिलक वर्मा को जगह मिली है। ईशान और केएल राहुल में से किसी एक के विकेटकीपिंग करने की संभावना है।

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की ये जो 6 महीने एक देश में और 6 महीने दूसरे देश में, बदल जाते हैं नियम-कानून

टीम में ये तीन ऑलराउंडर

उप-कप्तान हार्दिक पंड्या की भूमिका एशिया कप में काफी अहम होने वाली है। हार्दिक बल्ले से तो शानदार खेल दिखाना चाहेंगे ही, वहीं गेंदबाजी में भी भारतीय फैन्स को इस स्टार खिलाड़ी से दमदार खेल की उम्मीद रहेगी। रवींद्र जडेजा के साथ-साथ अक्षर पटेल को भी बतौर ऑलराउंडर भारतीय टीम में जगह मिली है। अक्षर गेंद के साथ ही कई मौकों पर बल्ले से भी अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं।

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

पांच तेज गेंदबाज और एक विशेषज्ञ स्पिनर

फास्ट बॉलिंग यूनिट में पांच स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह इंजरी से उबर चुके हैं और उनकी स्क्वॉड में जगह पक्की हुई है। जबकि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम लेने के बाद एशिया कप में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा को भी चांस मिला है। विशेषज्ञ स्पिनर्स के तौर पर चाइनामैन कुलदीप यादव टीम का पार्ट हैं।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

राहुल-श्रेयस को लेकर अगरकर का बड़ा बयान

एशिया कप के लिए टीम में केएल राहुल की भी वापसी हुई है, हालांकि केएल राहुल अब भी पूरी तरह फिट नहीं हैं, अजीत अगरकर ने इस बात को कन्फर्म किया। अजीत कहते हैं, 'केएल राहुल ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेला है। उम्मीद है कि वह पहले मैच के लिए फिट हो जाएंगे। उन्हें मामूली इंजरी (niggle) है, इसलिए संजू को बैकअप के रूप में लिया गया है। हमें उम्मीद है कि राहुल फिट हो जाएंगे। अगर वह एशिया कप के शुरू में पूरी तरह फिट न भी होते हैं तो उनके दूसरे या तीसरे मैच तक फिट होने की संभावना है। श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट हैं।'

एशिया कप में फाइनल समेत कुल 13 मैच होने हैं। इसमें से 4 मैच पाकिस्तान में होंगे। जबकि फाइनल समेत बाकी 9 मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। यदि भारतीय टीम फाइनल तक का सफर तय करती है, तो वो टूर्नामेंट में कुल 6 मैच खेलेगी। इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में हो रहा है। ऐसे में इतने मैच खेलना वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम के लिए अच्छा ही होगा।

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

एशिया कप में रहा टीम इंडिया का दबदबा

एशिया कप में हमेशा ही भारतीय टीम का दबदबा रहा है। अब तक के इतिहास में एशिया कप के 15 सीजन हुए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीता है। जबकि श्रीलंका दूसरे नंबर पर है, जो 6 बार (1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022) चैम्पियन रही है। पाकिस्तान दो ही बार (2000, 2012) खिताब अपने नाम कर सकी।



यह खबर भी पढ़ें: 'मेरे बॉयफ्रेंड ने बच्चे को जन्म दिया, उसे नहीं पता था वह प्रेग्नेंट है'

एशिया कप का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल - मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका - कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान - कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान - लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल - कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान - लाहौर

6 सितंबर: A1 Vs B2 - लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 - कोलंबो ( श्रीलंका vs बांग्लादेश हो सकता है)

10 सितंबर: A1 vs A2 - कोलंबो (भारत vs पाकिस्तान हो सकता है)

12 सितंबर: A2 vs B1 - कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 - कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 - कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल - कोलंबो

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप

विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659