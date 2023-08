भारतीय टीम में पहली बार एंट्री और फिर मिला बिजनेस क्लास से सफर, रिंकू सिंह का नहीं देखा होगा ऐसा रिएक्शन

नई दिल्ली। भारत और आयरलैंड के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज में भारत के कुछ युवा खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। शुक्रवार (18 अगस्त) से शुरू होने वाली सीरीज को लेकर भारत के दो युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह और जितेश शर्मा उत्साहित हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को आईपीएल में दमदार प्रदर्शन करने का इनाम मिला है।

बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में जितेश शर्मा से बात करते हुए रिंकू सिंह ने कहा, ''मुझे अच्छा लग रहा है। भारत के लिए खेलने का हर खिलाड़ी का सपना होता है। जब मैं अपने कमरे में गया और मेरी जर्सी देखी, जिस पर मेरा नाम था और नंबर 35 उस पर छपा था। ये काफी भावुक कर देना वाला था।'' जितेश कुमार ने रिंकू से पूछा कि आपका भारतीय टीम के साथ पहला टूर है और आप पहली बार बिजनेस क्लास से सफर कर रहे हैं कैसा अनुभव रहा है?

उन्होंने आगे कहा, ''मैं नोएडा में था, जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं। जब टीम का ऐलान हुआ तो अच्छा लगा। मैंने अपनी मां को फोन लगाया और उसे इस बारे में बताया। वह हमेशा कहतीं हैं कि मुझे भारत के लिए खेलना है दोनों का सपना पूरा हो गया।''

