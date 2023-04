RCB vs DC: कोहली-गांगुली की खट्टास नजर आई मैदान पर, विराट ने दिखाए तेवर, दादा ने नहीं मिलाया हाथ, देखें VIDEO

नई दिल्ली। Virat Kohli vs Sourav Ganguly: आईपीएल 2023 में शनिवार को आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 से मात देकर सीजन में दूसरी जीत हासिल की। दो हार के बाद टीम को इस जीत की सख्त जरूरत थी। इस मैच के दौरान आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली और दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट सौरव गांगुली के बीच खट्टास साफ नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ नजर आया कि दोनों की बीच बीते सालों में खट्टास खत्म नहीं हुई है।

कोहली ने जमाया अर्धशतक

शनिवार को खेले गए इस मैच में आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। विराट कोहली ने 34 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के के साथ अर्धशतक लगाया। वहीं फील्डिंग के दौरान हमेशा की तरह वो अपने अग्रेसिव अंदाज में दिखाई दिए। 18वां ओवर आते-आते बैंगलोर जीत के करीब पहुंच गया था। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने अमन हकीन खान का कैच लपका।

विराट कोहली ने सौरव गांगुली को दिखाया गुस्सा

विराट कोहली ने जहां कैच लपका वहीं पास में दिल्ली कैपिटल्स का डगआउट था। गांगुली टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ वहां बैठे हुए थे। कोहली कैच लेने के बाद फील्डिंग करने लौटे तो वो गांगुली को गुस्से में घूरते हुए नजर आए। दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने न तो कोहली की ओर देखा औऱ न ही कोई जवाब दिया।



गांगुली ने विराट कोहली से नहीं मिलाया हाथ

दोनों के बीच नाराजगी मैच खत्म होने के बाद भी नजर आई। आरसीबी मैच जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों और टीम के स्पोर्टिंग स्टाफ से हाथ मिला रही थी। तभी कोहली और गांगुली सामने आए। हालांकि गांगुली ने आरसीबी के पूर्व कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कुछ फैंस को कोहली का रवैया बिलकुल पसंद नहीं आया वहीं कुछ का कहना था कि दोनों को खेल भावना दिखानी चाहिए थी।

Saurav Ganguly ignored Virat Kohli and Walk off where you can see Kohli turned back to see Dada



Once again Dada showed Virat Kohli his place 👏 pic.twitter.com/AphU0U3IMO