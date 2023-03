रविंद्र जडेजा ने मैन ऑफ द सीरीज प्राइज मनी को लेकर की आर अश्विन से बेईमानी! नहीं हो रहा यकीन, तो देखें ये मजेदार वीडियो

नई दिल्ली। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच 7 जून से इंग्लैंड के ओवल मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली थी, जबकि भारत ने सोमवार को अपना टिकट पक्का किया। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2023 भारत ने 2-1 से अपने नाम की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर सीरीज का आखिरी मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का सीरीज में बराबरी हासिल करने का सपना भी टूट गया। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2023 के लिए एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन दोनों ही प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इसके बाद जडेजा ने मजेदार ढंग से अश्विन से बेईमानी भी की।

अश्विन ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है, जिसका कैप्शन उन्होंने लिखा, 'और ऑस्कर अवॉर्ड जाता है....' इस वीडियो में रविंद्र जडेजा ने बहुत ही फनी अंदाज में अश्विन के साथ बईमानी की है। इस वीडियो को राजस्थान रॉयल्स ने भी शेयर किया है।

When you’ve to split the Player of the Series prize money. 😂 pic.twitter.com/tz4PctT0aR