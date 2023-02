Ranji Trophy: तबाही मचाई टीम इंडिया से बाहर चल रहे इस खिलाड़ी ने …ठोका शतक…12 गेंद में कूट डाले 50 रन

नई दिल्ली। मयंक अग्रवाल ने सौराष्ट्र के खिलाफ 215 गेंद में शतक पूरा किया और फिलहाल वह 246 गेंद में 110 रन बनाकर खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी इस शतकीय पारी में 11 चौके और 1 शानदार छक्का भी लगाया है। मयंक कर्नाटका टीम के कप्तान हैं और अपनी टीम को शतक के दम पर एक मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे हैं।

दरअसरल, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के तहत बैंगलुरू में दूसरी सेमीफाइनल मुकाबला कर्नाटका और सौराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कर्नाटका पहले बल्लेबाजी कर रही है। टीम ने 86 ओवर का खेल होने तक पहले दिन 5 विकेट खोकर 224 रन बना लिए हैं। क्रीज पर मयंक अग्रवाल 110 जबकि श्रीनिवास शाहरथ 58 रन बनाकर नाबाद हैं।

Star of the day for Karnataka - Mayank Agarwal.



110* runs from 246 balls including 11 fours & 1 six, it was a one man show from the captain in Semi-final on Day 1. pic.twitter.com/MIMz3QoFWY