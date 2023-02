न्यूजीलैंड ने फॉलोऑन मिलने के बावजूद किया 'चमत्कार', इंग्लैंड को 1 रन से टेस्ट हराकर रचा इतिहास

नई दिल्ली। NZ vs ENG, 2nd Test: वेलिंगटन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को रोमांचक टेस्ट मैच में 1 रन से हराकर इतिहास रच दिया है। फॉलोऑन मिलने के बावजूद न्यूजीलैंड ने 'चमत्कार' करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ वेलिंगटन में दूसरा टेस्ट मैच 1 रन से जीत लिया। वेलिंगटन में इस ऐतिहासिक जीत की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम पिछले 22 साल में पहली बार फॉलोऑन मिलने के बावजूद टेस्ट मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड तीसरी ऐसी टीम है, जिसने फॉलोऑन खेलने के बावजूद टेस्ट मैच में जीत दर्ज की है।

फॉलोऑन मिलने के बावजूद न्यूजीलैंड ने किया 'चमत्कार'

इस मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 435 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में 209 रनों पर ढेर हो गई थी। इंग्लैंड ने इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को फॉलोऑन देने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम ने फॉलोऑन मिलने के बाद अपनी दूसरी पारी में 483 रन बना दिए और इंग्लैंड के सामने चौथी पारी में 258 रनों का टारगेट रखा। इंग्लैंड ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 48 बना लिए थे और लग रहा था कि वह इस टेस्ट मैच को बड़ी आसानी से जीत लेगी, लेकिन पांचवें दिन चमत्कार हो गया।

इंग्लैंड को 1 रन से टेस्ट हराकर रचा इतिहास

इंग्लैंड की टीम पांचवें दिन 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन से आगे खेलने उतरी तो नील वैग्नर और टिम साउदी की तेज गेंदबाजी के आगे उसने घुटने टेक दिए। इंग्लैंड की टीम चौथी पारी में 256 रनों पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड के लिए दूसरी पारी में नील वैग्नर ने 4, टिम साउदी ने 3 और मैट हैनरी ने 2 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 1 रन से हराकर इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड टेस्ट इतिहास में तीसरी ऐसी टीम बनी है, जो फॉलोऑन मिलने के बाद मुकाबला जीती है। इसके अलावा दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब किसी टीम ने एक रन से टेस्ट जीता है। न्यूजीलैंड की इस एतेहासिक जीत के साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई।

