नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, बने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट

बुडापेस्ट। Neeraj Chopra World Athletics Championship : स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज ने पहला थ्रो जरूर फाउल किया था, लेकिन दूसरे ही थ्रो में 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम कर लिया। पूरे मैच में इससे आगे कोई भी एथलीट भाला नहीं फेंक सका।

यह चैम्पियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में हुई। मेन्स जैवलिन थ्रो इवेंट का फाइनल मुकाबला रविवार (27 अगस्त) को खेला गया। इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम दूसरे नंबर पर रहे। उनका बेस्ट थ्रो रहा, जो उन्होंने तीसरे थ्रो में हासिल किया था।

ट्रैक एंड फील्ड में भारत को मिला पहला गोल्ड

यह भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में पहला गोल्ड आया है। नीरज इस कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जम्प में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जबकि नीरज ने 2022 चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था।

नीरज पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाएगा। जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज के अलावा भारत के डीपी मनु और किशोर जेना भी मेडल के लिए उतरे थे। मगर किशोर पांचवें और मनु छठे नंबर पर रहे।

पाकिस्तानी अरशद नदीम के प्रयास

पहला थ्रो: 74.80 मीटर

दूसरा थ्रो: 82.81 मीटर

तीसरा थ्रो: 87.82 मीटर

चौथा थ्रो: 87.15 मीटर

पांचवां थ्रो: फाउल

छठा थ्रो: 81.86 मीटर

