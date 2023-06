MS धोनी को फ्लाइट के दौरान मिला सरप्राइज, एयर होस्टेस ने साक्षी के सामने दिया चॉकलेट का बॉक्स और लेटर

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादातर एक्टिव क्रिकेटरों से ज्यादा है। धोनी अब सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आते हैं और आईपीएल के पिछले सीजन में उनके हर एक मैच को देखने के लिए भारी तादाद में फैंस स्टेडियम पहुंच थे। एमएस धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक के सबसे महान कप्तानों में से एक रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने तीन आईसीसी ट्रॉफी जीते। 2020 में संन्यास ले चुके एमएस धोनी फील्ड में हो या उसके बाहर फैंस का दिल जीतने में हमेशा कामयाब रहते हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक एयर होस्टेस उन्हें चाकलेट से भरा हुआ बॉक्स देते हुए नजर आ रही है। वहीं वीडियो में दिखाई दे रहा है, जब धोनी एयर होस्टेस से बात कर रहे तो उससे पहले वह अपने टैबलेट में कैंडी क्रश गेम खेल रहे थे। इस बीच एयर होस्टेस ने बॉक्स ले जाकर धोनी के पास रखा, जिसमें से उसने एक लेटर भी धोनी को दिया। धोनी ने बॉक्स से एक खजूर का पैकेट उठाया और बॉक्स लेकर जाने के लिए कहा।

Thala playing candy crush at 35,000 feet is the best thing you’ll see on the internet today.#MSDhoni #CricketTwitter pic.twitter.com/ODlozgmO3T