कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपये के पार, जानिए कमाई कहां-कहां से होती है

नई दिल्ली। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपये है। वह दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। क्रिकेट मैचों से मिली फीस के अलावा उनकी दूसरे कई स्रोतों से भी अच्छी खासी कमाई होती है। कोहली ने कई स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया है। ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया पोस्ट से भी कोहली हर साल करोड़ों की कमाई करते हैं। उनके पास मुंबई और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी भी है जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही कोहली के पास कई महंगी कारें हैं जिनकी कीमत करीब 31 करोड़ रुपये है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रिकेट के अलावा कहां-कहां से कमाई करते हैं विराट कोहली...

बेंगलुरु की ट्रेडिंग एंड इनवेस्टिंग कंपनी StockGro के मुताबिक कोहली की नेटवर्थ 1050 करोड़ रुपये है और वह दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। इसके मुताबिक कोहली टीम इंडिया के ग्रेड ए प्लस प्लेयर हैं। इस नाते उन्हें सालाना सात करोड़ रुपये सैलरी मिलती है। हरेक टेस्ट के लिए उनकी फीस 15 लाख रुपये, वनडे के लिए छह लाख रुपये और टी-20 के लिए तीन लाख रुपये है। टी-20 लीग में खेलने के लिए उन्हें हर साल 15 करोड़ रुपये मिलते हैं।

यह खबर भी पढ़ें: दुनिया की ये जो 6 महीने एक देश में और 6 महीने दूसरे देश में, बदल जाते हैं नियम-कानून

स्टार्टअप में निवेश

कोहली ने कई स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया है। इनमें मोबाइल गेमिंग, फैशन वियर और फिनटेक कंपनियां शामिल हैं। कोहली ने रेस, ब्लू ट्राइब, यूनिवर्सल स्पोर्ट्सबिज, एमपीएल, डिजिट और स्पोर्ट्स कोन्वो जैसी कई स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया है। कोहली ने पहला निवेश 25 साल की उम्र में लंदन की सोशल मीडिया स्टार्टअप Sports Convo में किया था। फरवरी 2019 में उन्होंने Galactus Funware Technology में निवेश किया था। यह कंपनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एमपीएल चलाती है। अक्टूबर 2020 में उन्होंने फैशन स्टार्टअप यूएसपीएल में 19.30 करोड़ रुपये निवेश किए। साथ ही उनका ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर डिजिट इंश्योरेंस में भी निवेश है।

यह खबर भी पढ़ें: 7 दिनों की विदेश यात्रा में फ्लाइट-होटल पर खर्च सिर्फ 135 रुपये!

The VIRAT empire of Kohli ! As one of the world's highest-earning athletes, he commands a staggering net worth of ~₹1050 crores! 💸



Check out this multi-dimensional superstar's investments! 🤩



Who should we cover next⁉️🚀



Source - Forbes, DNA, MPL, Startuptalky etc pic.twitter.com/8mOcET6pfv