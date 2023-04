IPL 2023 DC vs LSG: दिल्ली कैपिटल्स उतरेगी ऋषभ पंत के बगैर, केएल राहुल की लखनऊ टीम से टक्कर

नई दिल्ली। IPL 2023 DC vs LSG: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 सीजन का तीसरा मैच आज शाम 7।30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) आमने-सामने होंगी। दिल्ली टीम अपने रेग्युलर कप्तान ऋषभ पंत के बगैर ही इस सीजन में खेल रही है। पंत कार एक्सीडेंट और सर्जरी के बाद आराम कर रहे हैं। उनकी जगह डेविड वॉर्नर कमान संभाल रहे हैं।

भारतीय टीम के उपकप्तान की जिम्मेदारी से मुक्त किए जाने के बाद लखनऊ की कप्तानी कर रहे केएल राहुल के सामने बल्ले से लय हासिल करने के साथ नेतृत्व कौशल को भी साबित करने की चुनौती होगी। लखनऊ की टीम पहली बार अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी। राहुल की अगुवाई में टीम पिछले साल लीग के अपने शुरुआती सत्र में प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन बीते कुछ समय से राहुल का बल्ला उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।

दिल्ली पर भारी पड़ी है लखनऊ टीम

लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में अब तक दो मुकाबले हुए हैं। ये दोनों ही मैच लखनऊ ने जीते। दिल्ली की टीम को ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में खिताब की संभावनाओं को करारा झटका लगा है, लेकिन उनके पास कप्तान के तौर पर डेविड वॉर्नर जैसा आक्रामक सलामी बल्लेबाज है। सनराइजर्स हैदराबाद को अपने नेतृत्व में खिताब दिलाने वाले वॉर्नर दिल्ली के लिए भी ऐसी सफलता हासिल करना चाहेंगे।

ये हैं दिल्ली कैपिटल्स की ताकत

कोच रिकी पोंटिंग की टीम को हालांकि वॉर्नर से ज्यादा मिशेल मार्श से उम्मीद होगी। मार्श ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 12 छक्के जड़े थे। वॉर्नर और सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अगर टीम को तेज शुरुआत देने में विफल रहते है तो मार्श दो-तीन ओवरों में इसकी भरपाई कर सकते है। वॉर्नर आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है।

सरफराज खान पर विकेटकीपिंग का अतिरिक्त दबाव होगा और यश ढुल अभी युवा हैं, ऐसे में टीम को आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल से तेज बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।एनरिक नोर्किया और मुस्ताफिजुर रहमान जैसे विदेशी गेंदबाज राष्ट्रीय टीम को सेवाएं देने के कारण इस मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

दिल्ली के तेज गेंदबाजी विभाग में भारत के अच्छे खिलाड़ियों की कमी है। खलील अहमद पीठ के ऑपरेशन के बाद वापसी कर रहे हैं, जबकि ईशांत शर्मा अब पहले जैसे धारदार गेंदबाज नहीं रहे। अक्षर और कुलदीप यादव की आठ ओवर की स्पिन गेंदबाजी टीम के लिए काफी अहम होगी।

डिकॉक के बगैर मैच में उतरेगी लखनऊ टीम

लखनऊ को राहुल के साथ पारी का आगाज करने वाले ओपनर का चयन के लिए काफी सोच विचार करना होगा। टीम को शुरुआती दो मैचों में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की कमी खलेगी, जो राष्ट्रीय टीम को सेवाएं देने के कारण देर से भारत आएंगे।

ऐसे में राहुल के साथ वेस्टइंडीज के काइल मायर्स या दीपक हुड्डा पारी का आगाज कर सकते हैं। मायर्स ने वेस्टइंडीज के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि हुड्डा भी भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर शतक जड़ चुके है।

आवेश और उनादकट पर होगी जिम्मेदारी

टीम की तेज गेंदबाजी में पैनापन की कमी दिख रही है। पिछले साल शानदार प्रदर्शन करने वाले मोहसिन खान चोट के कारण शुरुआती मैचों के लिए बाहर हैं। मार्क वुड भी अकसर चोटिल होते रहते हैं, ऐसे में आवेश खान और जयदेव उनादकट पर जिम्मेदारी होगी।

टीम की सबसे बड़ी ताकत हालांकि हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची हैय भारत के हुड्डा, क्रुणाल पंड्या, कृष्णप्पा गौतम, प्रेरक मांकड़ के साथ टीम में मार्कस स्टोइनिस, डेनियल सैम्स, मायर्स और रोमारियो शेफर्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय हरफनमौला खिलाड़ी मौजूद हैं। स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई के साथ अनुभवी भारतीय गेंदबाज अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ी होंगे।

