India vs Pakistan Asia Cup: टीम इंडिया पहली बार पाकिस्तान का नाम लिखी जर्सी पहनकर खेलेगी, जानिए क्यों?

नई दिल्ली। India vs Pakistan Asia Cup 2023: भारतीय क्रिकेट टीम को इसी महीने के आखिर में एशिया कप 2023 खेलना है। टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में 30 अगस्त से 19 सितंबर तक खेला जाना है। एशिया कप पहली बार हाइब्रिड मॉडल के आधार पर होगा। यानी कुल 13 में से 4 मैच पाकिस्तान में होंगे। जबकि फाइनल समेत बाकी 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे।

एशिया कप में भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ही ग्रुप में हैं। इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। मगर यहां खास बात यह है कि भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान का नाम लिखी जर्सी पहनकर एशिया कप में खेलने उतरेगी।

हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक फोटो भी वायरल हो रही है।

जर्सी पर लिखा होता है मेजबान देश का नाम

यह इसलिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस बार एशिया कप का मेजबान है। दरअसल, 2016 तक एशिया कप में मेजबान देश का नाम जर्सी पर नहीं लिखा जाता था। मगर उसके बाद 2018 और 2022 सीजन में मेजबान देश का नाम लिखा गया था। 2018 में UAE और 2022 में श्रीलंका एशिया कप का मेजबान था।

मगर इस बार पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में जर्सी पर एशिया कप के लोगो के साथ पाकिस्तान भी लिखा जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान ने आखिरी बार 2008 में एशिया कप की मेजबानी की थी। तब फाइनल में भारतीय टीम को 100 रनों से हराकर श्रीलंका ने खिताब जीता था।

एशिया कप में दोनों ग्रुप इस प्रकार हैं

ग्रुप-A: भारत, पाकिस्तान और नेपाल।

ग्रुप-B: श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान

एशिया कप में रहा टीम इंडिया का दबदबा

एशिया कप में हमेशा ही भारतीय टीम का दबदबा रहा है। अब तक के इतिहास में एशिया कप के 15 सीजन हुए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीता है। जबकि श्रीलंका दूसरे नंबर पर है, जो 6 बार (1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022) चैम्पियन रही है। पाकिस्तान दो ही बार (2000, 2012) खिताब अपने नाम कर सकी।

एशिया कप का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल - मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका - कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान - कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान - लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल - कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान - लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 - लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 - कोलंबो ( श्रीलंका vs बांग्लादेश हो सकता है)

10 सितंबर: A1 vs A2 - कोलंबो (भारत vs पाकिस्तान हो सकता है)

12 सितंबर: A2 vs B1 - कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 - कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 - कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल - कोलंबो

