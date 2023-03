चैम्पियनशिप के फाइनल में चौथे टेस्ट में प्रदर्शन से नहीं, श्रीलंका की वजह से पहुंचा भारत

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट को जीतकर भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए दो टेस्ट में से किसी एक में श्रीलंका की हार या ड्रॉ की जरूरत थी। न्यूजीलैंड ने लंकाई टीम को परास्त कर भारत को बड़ी खुशी दे दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। हालांकि, इस मैच के नतीजे का असर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के समीकरण पर नहीं पड़ा है।

भारत लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है। पिछली बार 2021 में उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी। इस बार न्यूजीलैंड ने ही उसे फाइनल में पहुंचने में मदद की है। इस बार टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमों के बीच अभी चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। जिसमें भारत 2-1 से आगे है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सात से 11 जून तक इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा।

श्रीलंका-न्यूजीलैंड मैच में क्या हुआ?

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने पहली पारी में 355 रन बनाए। वहीं, न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 373 रन बनाए। इस तरह उसे पहली पारी में 18 रनों की बढ़त मिली। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 302 रन बनाए। न्यूजीलैंड को दूसरी पारी में जीत के लिए 285 रनों का लक्ष्य मिला। केन विलियम्सन के शतक की बदौलत ने मैच के पांचवें और अंतिम दिन आखिरी गेंद पर श्रीलंका को हरा दिया।

