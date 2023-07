IND vs WI: जडेजा-अश्विन की जोड़ी ने बड़ा रिकार्ड अपने नाम किया, गिलेस्पी-मैक्ग्राथ को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली। Ravi Ashwin & Ravindra Jadeja Stats: भारतीय स्पिन जोड़ी रवि अश्विन और रवीन्द्र जडेजा के नाम एक बड़ा रिकार्ड दर्ज हो गया है। दरअसल, रवि अश्विन और रवीन्द्र जडेजा की जोड़ी ने टेस्ट मैचों में भारत के लिए 486 विकेट झटके हैं। अब रवि अश्विन और रवीन्द्र जडेजा की जोड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जोड़ियों की फेहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्राथ और जेसन गिलेस्पी को पीछे छोड़ दिया। अब भारतीय जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी से आगे निकल गई है। रवि अश्विन और रवीन्द्र जडेजा की जोड़ी टेस्ट मैचों में भारत के लिए 468 विकेट ले चुके हैं।

रवि अश्विन और रवीन्द्र जडेजा की जोड़ी ने अपने नाम किया बड़ा रिकार्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में रवि अश्विन ने 5 विकेट झटके। जबकि रवीन्द्र जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किया। इस तरह वेस्टइंडीज की पहली पारी में रवि अश्विन और रवीन्द्र जडेजा की जोड़ी ने 8 खिलाड़ियों को पवैलियन का रास्ता दिखाया। रवि अश्विन ने टेस्ट फॉर्मेट में 33वीं बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया। साथ ही इस ऑफ स्पिनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेटों का आंकड़ा पार किया।

Ashwin & Jadeja as a bowling pair has taken 486 wickets in Tests, overtook Mcgrath - Gillespie yesterday.



The greatest spin duo in Test history. pic.twitter.com/tvU2jl2BN8