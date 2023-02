नई दिल्ली। Ind VS NZ 3rd T20 Match Live Update : भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कप्‍तान हार्दिक पांड्या ने कहा, जब हमने यहां आईपीएल फाइनल खेला था, तो दूसरी पारी में गेंद बहुत अधिक डीप थी। विकेट शानदार लग रहा था, इसलिए हम सिर्फ पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। अजीत आगरकर का कहना है कि यह एक बाउल फर्स्ट पिच है क्योंकि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा यह बेहतर होती जाएगी। चारों ओर थोड़ी ओस है। भारत के सबसे बड़े इस स्टेडियम की पिच बल्बाजों के लिए काफी फायदेमेंद रही है।

यहां बल्लेबाजी करना आसान देखा गया है, क्योंकि इस ग्राउंड का आउटफील्ड तेज है, ऐसे में अगर कोई टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, तो बल्लेबाज मैदान पर कई बड़े-बड़े शॉट्स लगाते हुए दिख सकते है। हालांकि, इस पिच पर मैच के शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजी को नई गेंद से मदद मिल सकती है।

Live Updates: India vs New Zealand Third T20I, India win toss, opt to bat first



