IND vs AUS: Travis Head का शिकार किया जडेजा ने..., हिलने भी नहीं दिया, देखें वीडियो 

नई दिल्ली। IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर टेस्ट खेला जा रहा है। पहले दिन टीम इंडिया दूसरे सेशन में 109 रन बनाकर आल आउट हुए है। जवाब में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओवर में ही ट्रेविड हेड का विकेट लेकर बड़ा झटका दिया है। टीम इंडिया के लिए रवींद्र जडेजा ने पहली सफलता दिलाई और 9 रन बनाकर खेल रहे ट्रेविड हेड को LBW कर दिया।

जडेजा ने किया ट्रेविस हेड का शिकार

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पहली ही गेंथ रविचंद्रन अश्विन को थमाई थी। उन्होंने पहले ओवर में 7 रन दिए। फिर दूसरा ओवर लेकर आए रवींद्र जडेजा ने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविड हेड का शिकार कर लिया। गेंद पड़कर सीधा बल्लेबाज के पैड पर जा लगी, जब जडेजा ने अपील की तो अंपायर ने आउट नहीं दिया। इसके बाद कप्तान रोहित ने DRS लिया तो फैसला टीम इंडिया के पक्ष में आया। इस तरह ट्रेविड हेड आउट हुए।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया इंदौर टेस्ट लाइव

अगर मैच की बात करें तो भारत ने पहले बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया ने उसे 109 रन पर समेट दिया। इंदौर में स्पिनर्स का जलवा देखने को मिल रहा है। टीम इंडिया के सभी विकेट स्पिनर्स ने लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका भी स्पिनर रवींद्र जडेजा ने दिया। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 19 रन बना लिए हैं।

GOT ‘EMMMM!

Brilliant start from @imjadeja to pick up #TeamIndia’s first wicket of the match! 💪🏻

Travis Head departs.



Tune-in to LIVE action in the Mastercard #INDvAUS Test on Star Sports & Disney+Hotstar! #BelieveInBlue #TestByFire pic.twitter.com/giUbcgTFcK