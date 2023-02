IND vs AUS: दिल्ली टेस्ट से डेविड वॉर्नर होंगे बाहर! बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम

नई दिल्ली। IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला गया जो तकरीबन ढाई दिन में ही खत्म हो गया। अब बारी है दिल्ली टेस्ट की जिसकी शुरुआत 17 फरवरी से होगी। नागपुर में पारी और 132 रनों की शर्मनाक हार झेलने के बाद दिल्ली का किला फतह करने की तैयारी में कंगारू टीम जुट गई है। जहां पहले मिचेल स्वेप्सन की जगह मैट कहनमैन को स्क्वॉड में बुलाया गया है। उसके बाद अब खबरें डेविड वॉर्नर को दिल्ली टेस्ट से बाहर रखने को लेकर आने लगी हैं। आपको बता दें कि वॉर्नर नागपुर में बुरी तरह फ्लॉप रहे थे और पहली पारी में 1 व दूसरी पारी में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे।

यही कारण है कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में शुरू होने वाले दूसरे मैच में डेविड वॉर्नर की जगह ऑफ स्पिन ऑलराउंडर ट्रेविस हेड को मौका मिल सकता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने रविवार को यह दावा किया है कि, अनुभवी सलामी बल्लेबाज वॉर्नर का लगातार उपमहाद्वीप में खराब फॉर्म जारी रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 91 रन पर आउट हो गई जो भारत में उसका न्यूनतम स्कोर है। इसी को लेकर ‘सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड’ की रिपोर्ट में सामने आया कि, ऑस्ट्रेलियाई टीम के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की कि पहले टेस्ट में वॉर्नर की दोहरी विफलता के बाद से चर्चा जारी है। इससे पहले द एज की तरफ से भी ऐसी ही जानकारी सामने आई थी।

गौरतलब है कि रविवार को ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश रवाना हुए लेग स्पिनर मिचेल स्वेप्सन की जगह बाएं हाथ के स्पिनर मैट कहनमैन को टीम में स्क्वॉड में शामिल किया गया है। हालांकि, मैट को टेस्ट टेब्यू का इंतजार है लेकिन देखना होगा कि दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बाएं हाथ के अन्य स्पिनर एश्टन एगर को मौका देती है या फिर मैट को कैप मिलेगी। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करने वाले टॉड मर्फी ही एकमात्र सबसे सफल खिलाड़ी थे जिन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए थे।

स्टार्क, ग्रीन और हेजलवुड पर होंगी नजरें

ऑस्ट्रेलियाई टीम नागपुर टेस्ट में अपने बाएं हाथ के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क, दाएं हाथ के पेसर जोश हेजलवुड और उभरते हुए स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के बिना उतरी थी। ऐसे में दिल्ली टेस्ट में एक नई ऑस्ट्रेलियाई टीम सामने आ सकती है। स्टार्क के खेलने की खबरें सामने आई हैं। वहीं नागपुर टेस्ट के दौरान हेजलवुड और ग्रीन भी अभ्यास करते दिखे थे। साथ ही दिल्ली में नजरें होंगी अनुभवी नाथन लायन के ऊपर जो नागपुर टेस्ट में एक विकेट ही अपने नाम कर पाए थे।

Mitchell Starc will link up with the Australian squad in Delhi with his recovery progressing well.@LouisDBCameron | #INDvAUS https://t.co/rMqXXpwBgV