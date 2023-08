आज यशस्वी जायसवाल का डेब्यू कराएंगे हार्दिक पंड्या...  ईशान किशन को करेंगे बाहर!

गुयाना। India Vs West Indies 3rd T20 Playing 11: भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (8 अगस्त) रात 8 बजे से गुयाना में खेला जाएगा। इस सीरीज में वेस्टइंडीज 2-0 से आगे है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए यह करो या मरो का मुकाबला रहेगा।

सीरीज के शुरुआती दोनों मैच हारने के बाद अब भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या अपनी प्लेइंग-11 में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस मैच में स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल को मौका दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो यह यशस्वी का वनडे में डेब्यू होगा।

ईशान हो सकते हैं प्लेइंग-11 से बाहर

जबकि ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ईशान ने इस साल कुल 8 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उनका औसत सिर्फ 12.12 का रहा है। इस दौरान उन्होंने कुल 97 रन ही बनाए हैं। इस खराब रिकॉर्ड को देखते हुए ईशान को प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है।

पिछली 5 टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज को हराया

इस सीरीज से पहले तक टी20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा। दोनों टीमों के बीच हुई पिछली 8 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 6 जीतीं, जबकि 2 में उसे हार मिली है। भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने 2016 और 2017 में लगातार 2 सीरीज जीती थीं।

उसके बाद से भारतीय टीम ने लगातार वेस्टइंडीज को 5 टी20 सीरीज में करारी शिकस्त दी है। इन सभी सीरीज के दौरान कभी भी वेस्टइंडीज लगातार दो मैचों में भारत को हरा नहीं सका था। यह पहली बार है, जब उसे यह सफलता मिली है।

A close game in the end in Guyana!



West Indies win the 2nd T20I by 2 wickets.



Scorecard - https://t.co/9ozoVNatxN#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/jem0j9gMzv