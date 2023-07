Duleep Trophy Final: चेतेश्वर पुजारा, सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शॉ... हनुमा विहारी पड़े सब पर भारी, फाइनल में 75 रनों से हराया

नई दिल्ली। South Zone vs West Zone Duleep Trophy Final: हनुमा विहारी की कप्तानी वाली साउथ जोन टीम ने दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीतकर धमाल कर दिया है। साउथ जोन ने फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन को 75 रनों के अंतर से करारी शिकस्त दी। जबकि वेस्ट जोन की टीम में चेतेश्वर पुजारा, सूर्यकुमार यादव, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल थे।

ऐसे में हनुमा अकेले ही इन सभी दिग्गजों पर भारी पड़ गए और अपनी मजबूत रणनीति से साउथ जोन के चैम्पियन बनाया। साउथ जोन ने 14वीं बार यह खिताब जीता है। चैम्पियन टीम के स्टार तेज गेंदबाज विदवत कवरप्पा को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

विदवत कवरप्पा ने सीजन में किया कमाल

विदवत कवरप्पा ने इस सीजन में 15 विकेट अपने नाम किए। जबकि फाइनल में उन्होंने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में एक विकेट लेकर अपनी साउथ जोन टीम को चैम्पियन बनाया। बता दें कि टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ जोन ने पहली पारी में 213 रन बनाए थे। इस दौरान हनुमा ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए।

इसके जवाब में पुजारा, सूर्या, पृथ्वी शॉ और सरफराज जैसे स्टार प्लेयर्स से सजी-धजी वेस्ट जोन की टीम 146 रनों पर ही सिमट गई। इस पारी में पृथ्वी शॉ ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। इस तरह पहली पारी में साउथ जोन को 67 रनों की बढ़त मिली।

फाइनल मैच का हाल

साउथ जोन: पहली पारी- 213, दूसरी पारी- 230

टारगेट: 298 रन

वेस्ट जोन: पहली पारी- 146, दूसरी पारी- 222

हनुमा ने दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाए

इसके साथ हनुमा विहारी की कप्तानी में टीम ने दूसरी पारी में 230 रन बनाकर 298 रनों का टारगेट सेट किया। इस पारी में हनुमा ने फिर सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 37 और मयंक अग्रवाल ने 35 रन का योगदान दिया।

यहां फैन्स को उम्मीद थी कि चेतेश्वर पुजारा, सूर्यकुमार यादव, पृथ्वी शॉ और सरफराज खान में से कोई ना कोई प्लेयर जरूर अपना कमाल दिखाएगा और पूरी बाजी को पलट देगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता। इन स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम 222 रनों पर सिमट गई और यह मैच 75 रनों से गंवा दिया।

वेस्ट जोन टीम की कप्तानी प्रियांक पांचाल संभाल रहे थे। उन्होंने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 95 रन की पारी खेली। सरफराज ने दूसरी पारी में 48 रन बनाए। मगर यह जीत के लिए काफी नहीं थे। बाकी स्टार खिलाड़ियों ने बेहद निराश किया और यह मैच गंवा दिया। दूसरी पारी में साउथ जोन के लिए वासुकी कौशिक और बाएं हाथ के स्पिनर आर साई किशोर ने 4-4 विकेट लिए।

