दिल्ली कैपिटल्स की लगातार तीसरी हार, तीन मैच में राजस्थान रॉयल्स की दूसरी जीत

जुगुवाहाटी। दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के 16वें सीजन में अपनी पहली जीत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। बारसपारा स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 11वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने उसे 57 रन से मात दी। यह तीन मैच में दिल्ली की लगातार तीसरी हार है। कप्तान डेविड वार्नर ने सीजन का दूसरा अर्धशतक (55 गेंद में 65 रन) जरूर जमाया,लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। टॉस गंवाकर राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल और बेन स्टोक्स के तूफानी अर्धशतकों के बूते स्कोरबोर्ड पर 199 रन टांगे थे। जवाब में 2020 की फाइनलिस्ट दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 142 रन ही बना पाई।

राजस्थान का हल्ला बोल

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (60 रन) और जोस बटलर (79 रन) ने शानदार लय जारी रखते हुए अर्धशतकीय पारियां खेली। दोनों के बीच 51 गेंद में 98 रन की साझेदारी हुई। जायसवाल ने 31 गेंद की पारी में 11 चौके और एक छक्का जड़ा। इस दौरान मैच के पहले ही ओवर में खलील अहमद को पांच चौके भी शामिल हैं। जायसवाल ने 25 गेंद में फिफ्टी पूरी की। बटलर ने 51 गेंद में 11 चौके और एक छक्का लगाया। शिमरोन हेटमायर ने जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए आखिर में 21 गेंद में एक चौके और दो छक्के से नाबाद 39 रन बनाए।

Too good in Guwahati. This performance and our Royals fam! 💗🔥 pic.twitter.com/ddx4WOAXCg