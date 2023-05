CSK ने किया दिल्ली फतह, चेन्नई सुपरकिंग्स 12वीं बार प्लेऑफ में पहुंची, धोनी को मिलने जा रही शाही विदाई!

नई दिल्ली। चार बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपरकिंग्स 12वीं बार आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अपने आखिरी लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन के विशाल अंतर से हराते ही धोनी सेना ने यह कमाल कर दिया। 32 हजार दर्शकों से खचाखच भरे अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई ने टॉस जीतकर स्कोरबोर्ड पर तीन विकेट के नुकसान पर 223 रन टांगे। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 146 रन ही बना पाई। चेन्नई की इस सीजन 14 मैच में आठवीं जीत थी, इस तरह 17 अंकों के साथ टीम ने 12वीं बार आईपीएल में प्लेऑफ का टिकट पक्का कर लिया।

किस पोजिशन पर रहेगी चेन्नई

दिल्ली की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन पिछले मैच में पंजाब किंग्स को हराकर उसका समीकरण बिगाड़ दिया था। मगर आज ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई। अब चेन्नई सुपरकिंग्स दूसरे स्थान पर रहेगी या नहीं इसका फैसला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइटराइडर्स के बीच आज होने वाले दूसरे मैच से होगा। लखनऊ सुपरजायंट्स के भी 15 अंक हैं, लेकिन चेन्नई का नेट रन रेट उससे बेहतर है।

धोनी के नाम से गूंजा स्टेडियम

इस मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे फैंस को जीत-हार से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी से मतलब था। सारे उनकी एक झलक पाने को लालायित दिखे। अटकलों के बाजार में फिलहाल यह बात गरम है कि यह सीजन धोनी का अंतिम आईपीएल सीजन होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम दिल्ली में खेलने आई थी तब कोटला में आधे से ज्यादा दर्शक विराट कोहली के 18 नंबर वाली जर्सी पहने नजर आए। अनुमानत: उस मैच से पहले करीब 15 हजार विराट कोहली की 18 नंबर वाली जर्सी बिकी।

