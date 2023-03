महिला प्रीमियर लीग के पहले दिन ही विवाद, प्लेयर के टूर्नामेंट से हटने पर सवाल, टीम ने दिया बयान

नई दिल्ली। महिला प्रीमियर लीग (WPL) का आगाज़ हो गया है और पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को मात देकर टूर्नामेंट की बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन सीजन की शुरुआत ही एक विवाद के साथ हुई है, जिसको लेकर गुजरात जायंट्स ने बयान भी जारी किया है।

दरअसल, वेस्टइंडीज़ की प्लेयर डिएंड्रा डॉटिन महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन पाईं। उन्हें गुजरात जायंट्स ने 60 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले टीम ने उनकी जगह किसी और प्लेयर को अपने साथ शामिल किया। गुजरात जायंट्स ने बयान दिया कि डिएंड्रा डॉटिन फिट नहीं हैं और वह टूर्नामेंट में नहीं खेल सकती हैं।

हालांकि, टीम के दावे पर डिएंड्रा डॉटिन ने सवाल खड़े किए और कहा कि वह पूरी तरह से फिट हैं, किसी पर भी विश्वास ना किया जाए कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। डिएंड्रा डॉटिन ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं उनके लिए मैं शुक्रिया करती हूं, लेकिन सच कुछ और है।



अब गुजरात जायंट्स ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि डिएंड्रा डॉटिन एक बेहतरीन प्लेयर हैं और टीम के लिए काफी अहम भी हैं। लेकिन तय वक्त से पहले हमें मेडिकल क्लीरियंस नहीं मिला था, जो WPL में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि वह आने वाले सीजन में हमारे साथ होंगी।

I really appreciate all the messages but truth be told I’m recovering from nothing but the Holy Ghost anointing thank you 🙏🏾 #GodIsGood #GodIsInControl