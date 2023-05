19 हजारी बने चेतेश्वर पुजारा... एंट्री ली सचिन के खास क्लब में, अंग्रेजों के घर में दिखाई बल्ले की धमक

नई दिल्ली। भारतीय टेस्ट टीम की ‘नई दीवार’ चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) का बल्ला लगातार रन उगल रहा है। पुजारा इस समय सात समंदर पार अपना जौहर दिखा रहे हैं। ससेक्स (Sussex) की ओर से इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे इस दाएं हाथ के बैटर ने शुक्रवार को अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली। पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 19,000 रन पूरे कर लिया। यह रिकॉर्ड कायम करने वाले पुजारा छठे भारतीय हैं।

टेस्ट स्पेशलिस्ट के नाम से अपनी पहचान बना चुके चेतेश्वर पुजारा ने वॉरेस्टरशॉयर के खिलाफ पहली पारी में 189 गेंदों पर 136 रन की पारी खेली। ससेक्स की कप्तानी कर रहे इस भारतीय बैटर ने अपनी इस पारी में 189 गेंदों पर 19 चौके और एक छक्का जड़ा। इसके साथ ही पुजारा ने दिग्गज सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वसीम जाफर के क्लब में एंट्री मारी।

गावस्कर के फर्स्ट क्लास में है सबसे ज्यादा रन

गावस्कर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 25,834 रन बनाए हैं जबकि सचिन के नाम 25,396 रन दर्ज हैं। राहुल द्रविड़ ने 23, 794, लक्ष्मण 19730 जबकि जाफर ने 19,410 रन बनाए हैं। पुजारा के 19, 043 रन हो गए हैं। इससे पहले पुजारा ने ग्लूस्टरशॉयर के खिलाफ सेकेंड डिविजन काउंटी चैंपियनशिप मैच में भी शतक जड़ा था। पुजारा का इस सीजन यह तीसरा शतक है।

जाफर के शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

चेतेश्वर पुजारा ने इसके साथ ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वसीम जाफर के 57 शतक को भी पीछे छोड़ दिया है। पुजारा के 59 शतक हो गए हैं। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बतौर भारतीय सर्वाधिक सेंचुरी जड़ने के मामले में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर 81 शतकों के साथ पहले नंबर पर हैं। 35 साल के पुजारा अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेत हुए नजर आएंगे। डब्ल्यूटीसी का फाइनल 7 जून से ओवल में खेला जाएगा। इस बड़े मैच से पहले पुजारा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए नजर आए। दोनों बैटर काउंटी चैंपियनशिप में ससेक्स की ओर से खेल रहे हैं।

