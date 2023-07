बड़ी खबर सामने आई वर्ल्ड कप 2023 से पहले, टूर्नामेंट से बाहर हुई ये धाकड़ टीम

नई दिल्ली। ICC ODI World Cup 2023: वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। वहीं, जिम्बाब्वे में फिलहाल वर्ल्ड कप के क्वालीफायर मैच खेले जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दो बार के वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज के बाद अब एक और धाकड़ टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। ये टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने की बड़ी दावेदार मानी जा रही थी।

वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हुई ये धाकड़ टीम

जिम्बाब्वे की टीम इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गई है। स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए मैच जिम्बाब्वे को 31 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही जिम्बाब्वे का सफर खत्म हो गया है। इससे पहले स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप से बाहर कर बड़ा उलटफेर किया था। वहीं, श्रीलंका की टीम ने ही अभी तक वनडे वर्ल्ड कप का टिकट पक्का कर है।

स्कॉटलैंड ने किया बड़ा उलटफेर

स्कॉटलैंड के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 238 रन बनाए। निचले क्रम पर माइकल लीस्क ने 34 गेंदों में 48 रन की शानदार पारी खेली। वहीं मार्क वाट ने 15 गेंदों में 21 रन जड़े। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 203 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

Zimbabwe are knocked out 😱



Scotland produce an impressive bowling display to stun Zimbabwe and keep World Cup hopes alive 👊#CWC23 | #ZIMvSCO: https://t.co/zwhuDUToRP pic.twitter.com/v1qxMsRuJS