मुकेश कुमार डेब्यू कैप मिलने के बाद मां को कॉल कर हुए इमोशनल , बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली। हर भारतीय क्रिकेटर का पहला और आखिरी सपना अपने देश के लिए खेलना होता है। जब यह सपना साकार हो जाता है तो वह उसके और उसके पूरे परिवार के लिए काफी इमोशनल और खुशी का पल होता है। इस दौरान खिलाड़ी को अपने परिश्रम के साथ परिवार को वो सभी बलिदान याद आते हैं जो उसके पूरे सफर के दौरान किए गए होते हैं। ऐसे में जब खिलाड़ी को भारत की डेब्यू कैप मिलती है तो वह काफी इमोशनल हो जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुकेश कुमार का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह डेब्यू कैप मिलने के बाद मां से कॉल पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें, भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दूसरे टेस्ट में शार्दुल ठाकुर के चोटिल होने की वजह से मुकेश कुमार को डेब्यू का मौका मिला है।

मुकेश कुमार भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 308वें खिलाड़ी बने हैं, उन्हें डेब्यू कैप भारतीय स्टार स्पिनर आर अश्विन ने दी थी। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद जब टीम होटल पहुंची तो मुकेश कुमार ने अपनी यह खुशी अपनीं मां के साथ बांटी। पिता के देहांत के बाद मुकेश की मां ने उनको इस पूरे सफर के दौरान जमकर सपोर्ट किया था।

वीडियो में मुकेश कुमार कहते दिख रहे हैं 'मेरी मां ने मुझसे कहा कि हर समय खुश रहो। आगे बढ़ते रहो। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। उनके लिए वह चाहती हैं कि मैं सुधार करता रहूं और बेहतर होता जाऊं। यह पल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मैंने सुबह डेब्यू किया और शाम को मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं।'

