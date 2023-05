नई दिल्ली। Asia Cup 2023 IND vs PAK : पाकिस्‍तान में इन दिनों हालात खराब हैं। राजनीतिक स्‍तर पर ही नहीं, बल्कि खेल में भी। एशिया कप 2023 का वक्‍त करीब आ रहा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इस बार क्रिकेट का ये बड़ा आयोजन होगा कहां। यानी इसका वेन्‍यू क्‍या होगा। ये सब कुछ पाकिस्‍तान की हठधर्मिता के कारण हो रहा है। न केवल बीसीसीआई, बल्कि श्रीलंका और बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड भी एकराय हैं कि एशिया कप का आयोजन पाकिस्‍तान के बाहर होना चाहिए। लेकिन पीसीबी इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्‍तान ने हालांकि एक हाईब्रिड मॉडल पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि टीम इंडिया के मुकाबले यूएई में करा लिए जाएं, बाकी एशिया कप के सारे मैच पाकिस्‍तान में ही हों, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच अब पाकिस्‍तान एक और घटिया हरकत पर उतर आया है। बीसीसीआई पर तो उसका कोई बस चलता नहीं है, ऐसे में वो अब दूसरे क्रिकेट बोर्ड को धमकाने का काम कर रहा है। ये खबर पाकिस्‍तान से ही सामने आई है।

Download app : अपने शहर की तरो ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप

पाकिस्‍तान ने अब टेस्‍ट सीरीज को लेकर श्रीलंका को दी है धमकी

दरअसल सबसे पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ये बात कही थी कि टीम इंडिया पाकिस्‍तान नहीं जा सकती, क्‍योंकि भारतीय प्‍लेयर्स की सुरक्षा एक बड़ा मामला है। इसके बाद से पाकिस्‍तान में हड़कंप सा मचा हुआ है। श्रीलंका और बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी करीब करीब यही बात कही और श्रीलंका एशिया कप के नए वेन्‍यू के तौर पर उभरकर सामने आया। लेकिन पीसीबी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। पीसीबी चीफ नजम सेठी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्‍तान के ही पास रहे, लेकिन वे इसमें सफल हो पाएंगे, इसकी संभावना काफी कम नजर आती है। अब नए घटनाक्रम के तहत पता चला है कि पीसीबी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को धमकाने वाले अंदाज में कहा है कि अगर वे पाकिस्‍तान में एशिया कप को लेकर उसका साथ नहीं देंगे तो पाकिस्‍तानी टीम टेस्‍ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका नहीं जाएगी। दरअसल जुलाई में पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज श्रीलंका में होनी है। पाकिस्‍तान के ही टीवी चैनल समा न्‍यूज के हवाले ये खबर सामने आई है। फरीद खान नाम के सोशल मीडिया हैंडल पर समा न्‍यूज के हवाले से कहा गया है कि अगर श्रीलंका एशिया कप के लिए पाकिस्‍तान की ओर से दिए गए हाईब्रिड मॉडल का विरोध करता है तो जुलाई में होने वाली टेस्‍ट सीरीज का पाकिस्‍तान भी बहिष्‍कार कर देगा, यानी खेलने के लिए नहीं जाएगा।

Pakistan will boycott the two Test matches against Sri Lanka in July if Sri Lanka Cricket opposes the hybrid model presented by Pakistan Cricket Board for the Asia Cup, as per Samaa News. #AsiaCup2023