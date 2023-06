Asia Cup 2023: एशिया कप से बहुत बड़ी खबर आई, भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रद्द

नई दिल्ली। IND-PAK match abandoned: एशिया कप 2023 का ऐलान कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोनों ने स्वीकार कर लिया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 31 अगस्त से होनी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यह खबर एशिया कप को लेकर ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच रद्द हो गया है।

IND-PAK मैच हुआ रद्द

हॉन्ग कॉन्ग में जारी वुमेन एमर्जिंग एशिया कप से एक बड़ी खबर आई है। भारत-A और पाकिस्तान-A के बीच खेला जाने वाला मुकाबला रद्द कर दिया गया है। यह मुकाबला शनिवार(17 जून) को दोपहर 1।30 बजे से मिशन रोड ग्राउंड पर खेला जाना था, लेकिन बारिश के खलल के चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और मैच को रद्द करना पड़ा। बीसीसीआई वीमेन ने खुद ट्वीट कर इस बार की जानकारी दी है।

सेमीफाइनल में पहुंची टीम

भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक 1 ही मैच खेला है, जबकि दो मैच बारिश के चलते नहीं हो पाए हैं। मेजबान हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ हुए पहले मैच में भारत ने 9 विकेट से रौंदकर टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की थी। इसके बाद नेपाल और अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बता दें कि यह आखिरी लीग स्टेज मैच था। टीम इंडिया ने 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

🚨 Update from Hong Kong 🚨



The India 'A'-Pakistan 'A' game has been abandoned due to rain 🌧️



📸 Asian Cricket Council #WomensEmergingTeamsAsiaCup | #ACC pic.twitter.com/R21DvIVCgC