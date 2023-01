Akshar Patel Wedding Photos: अक्षर पटेल ने शेयर की शादी की तस्वीरें, साथी क्रिकेटर करने लगे ट्रोल, जानें...

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल शादी के बंधन में बंध गए हैं। 26 जनवरी को उन्होंने अपनी मंगेतर मेहा पटेल से गुजरात में शादी की। अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड सीरीज से छुट्टी लेकर शादी की थी, अब उन्होंने शादी की तस्वीरें भी शेयर की हैं।

Married my best friend and it was the most magical day of our life. Thank you to all of our family and friends for making it even more special. 🙏🤗❤️🫶🏻 pic.twitter.com/78iWXRqB76