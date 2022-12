आपको स्टार या डिज्नी पर नहीं देखने को मिलेंगे भारत-बांग्लादेश मुकाबले, जानिए कब-कहां देख पाएंगे सीरीज

नई दिल्ली। India vs Bangladesh Series: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय बांग्लादेश दौरे पर है। टीम इंडिया यहां पूरे दिसंबर महीने रहेगी, जहां दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रही है।

जबकि टीम इंडिया ने पिछली सीरीज न्यूजीलैंड में खेली थी, जिसमें रोहित, विराट कोहली समेत कुछ स्टार प्लेयर्स को आराम दिया था। अब यह सभी खिलाड़ी बांग्लादेश दौरे से वापसी करने को तैयार हैं। मगर यहां फैन्स को बता दें कि अगर वो इस सीरीज को स्टार या डिज्नी पर देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हाथ निराशा ही लगेगी।

दरअसल, इस बार भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार चैनल या डिज्नी होट स्टार पर नहीं होगा। ना ही न्यूजीलैंड दौरे की तरह इस सीरीज का प्रसारण अमेजन प्राइम पर होने वाला है। आइए जानते हैं कि फैन्स इस भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे और टेस्ट सीरीज को कब और कहां देख सकेंगे....

यह खबर भी पढ़ें: लंदन से करोड़ों की ‘बेंटले मल्सैन’ कार चुराकर पाकिस्तान ले गए चोर! जाने क्या है पूरा मामला?

भारत और बांग्लादेश के बीच तीनों वनडे मैच कब खेले जाएंगे

टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 2 दिसंबर, दूसरा वनडे 7 दिसंबर और तीसरा मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 11।30 बजे खेले जाएंगे। मैच में टॉस सुबह 11 बजे होगा।

यह खबर भी पढ़ें: भूल से महिला के खाते में पहुंचे 70 लाख डॉलर और फिर...

यह भारत-बांग्लादेश के बीच वनडे और टेस्ट सीरीज कहां पर खेली जाएगी?

भारतीय टीम सात साल बाद बांग्लादेश दौरे पर पहुंची है। इस बार दोनों टीमों के बीच सीरीज के पहले दो वनडे मैच ढाका और आखिरी मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा।

यह खबर भी पढ़ें: World का सबसे Dangerous Border, बिना गोली चले हो गई 4000 लोगों की मौत, कुछ रहस्‍यमय तरीके से हो गए गायब

भारत-बांग्लादेश के सभी मैच कहां देख सकते हैं? (where to watch India vs Bangladesh match)

सीरीज का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है, ऐसे में सोनी स्पोर्ट्स टेन के अलग-अलग चैनल पर लाइव मैच देखा जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर होगी। इसके अलावा aajtak।in पर इस मैच से जुड़ी सभी कवरेज लगातार हो रही है, आपको यहां हर जानकारी मिलेगी।

यह खबर भी पढ़ें: बेटी से मां को दिलाई फांसी, 13 साल तक खुद को अनाथ मानती रही 19 साल की बेटी, जाने क्या था मामला

वनडे मैचों में क्या है भारत-बांग्लादेश का रिकॉर्ड?

भारतीय टीम ने अब तक बांग्लादेश के खिलाफ 4 द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली है। इस बार दोनों टीमों के बीच पांचवीं सीरीज खेली जाएगी। इन चार सीरीज में से भारतीय टीम ने शुरुआती तीन पर कब्जा जमाया है। चौथी सीरीज में बांग्लादेश ने 2-1 से जीत दर्ज की थी, जो जून 2015 में खेली गई थी।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

वनडे सीरीज में क्या है भारत-बांग्लादेश का रिकॉर्ड?

बता दें कि बांग्लादेश ने अब तक भारत में द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं खेली है। ओवरऑल वनडे मैचों में भी भारतीय टीम का ही दबदबा कायम है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 वनडे मैच खेले गए, जिसमें भारतीय टीम ने 30 में जीत दर्ज की, जबकि 5 में उसे हार मिली। एक मैच बेनतीजा रहा था।

यह खबर भी पढ़ें: शादी से ठीक पहले दूल्हे के साथ ही भाग गई दुल्हन, मां अब मांग रही अपनी बेटी से मुआवजा

बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय स्क्वॉड

भारतीय वनडे टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर और कुलदीप सेन।

भारतीय टेस्ट टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव।

The two Captains unveil the ODI series trophy on the eve of the 1st ODI at SBNCS, Mirpur.#BANvIND #TeamIndia pic.twitter.com/h08tPXn69b