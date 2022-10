पाकिस्तान को पीटने का इनाम मिला विराट कोहली को, आईसीसी रैंकिंग में मचाया धमाल

नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर की यादगार पारियों में से एक खेलने वाले भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईसीसी की रैंकिंग में फायदा हुआ है। दाएं हाथ का ये बल्लेबाज बुधवार को जारी टी20 बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में शीर्ष-10 में आ गया है। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रनों की पारी खेली थी और इससे उन्हें पांच स्थान का फायदा हुआ है। वह नौवें नंबर पर आ गए हैं।

कोहली की पारी के दम पर ही भारत ने मुश्किल स्थिति से बाहर निकलते हुए पाकिस्तान को हराया था और आईसीसी टी20 विश्व कप का आगाज जीत के साथ किया था। उन्होंने ये पारी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेली थी और इसे अपने करियर की सबसे अच्छी टी20 पारी बताया था।

तीन महीने में बदली तस्वीर

कोहली बीते तीन साल से काफी संघर्ष कर रहे थे। उनके बल्ले से शतक नहीं निकला था लेकिन एशिया कप-2022 में कोहली ने अपनी फॉर्म में वापसी की और वह एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं। अगस्त में कोहली आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 35वें नंबर पर थे लेकिन अब तीन मीहने में ही वह शीर्ष-10 में वापसी कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एशिया कप में शतक भी जमाया और इसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीजों में भी शानदार बल्लेबाजी की।

