T20 World Cup 2022 में Team India दिखेगी नई जर्सी में, लॉन्च से पहले ही रोहित-हार्दिक का Video वायरल

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) में नई जर्सी में नजर आएगी। टीम की ऑफिशियल किट स्पॉन्सर 'एमपीएल स्पोर्ट्स' ने मंगलवार को घोषणा की कि मेन इन ब्लू आगामी टी20 विश्व कप 2022 में नई जर्सी में दिखेगी। MPL स्पोर्ट्स' ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या नई जर्सी में दिख रहे हैं।

एमपीएल स्पोर्ट्स द्वारा जारी वीडियो में रोहित ने कहा, "प्रशंसक के रूप में आप हमें वह क्रिकेटर बनाते हैं जो हम हैं।" जबकि श्रेयस अय्यर ने कहा, "खेल समान नहीं है जब आप लोग हमें उत्साहित करते हैं।" टी20 विश्व कप 2022 के लिए अय्यर को स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया गया है। चयन समिति ने इस टूर्नामेंट के लिए सोमवार को ही अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया है।

वीडियो में रोहित और हार्दिक ट्रैक सूट के अंदर जर्सी पहने हुए हैं जोकि लाइट ब्लू लग रही है। जर्सी का कलर रंग निश्चित रूप से पिछली जर्सी से हटकर होगा, जो गहरी नीले रंग की थी। MPL का 2020 में किट स्पान्सर बनने के बाद से यह तीसरी भारतीय जर्सी होगी।

The game is not really the same without you guys cheering us on!

