न्यूजीलैंड और बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान; कोहली-रोहित समेत इन खिलाड़ियों को आराम

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान चुना है। टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिया गया है। वहीं सलामी बल्लेबाज केएल राहुल भी इस दौरे का हिस्सा नहीं रहेंगे। टी20 विश्व कप में भारत के लिए फिनिशर की भूमिका निभाने वाले अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और अश्विन को टीम में शामिल नहीं किया गया है।

बीसीसीआई ने सोमवार को टीम की घोषणा करते हुए बताया कि इस दौरे में होने वाली वनडे सीरीज में शिखर धवन टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि ऋषभ पंत दोनों सीरीज में उप-कप्तान होंगे।

भारतीय टीम 18 नवंबर को पहले टी20 मैच के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे की शुरुआत करेगी। पहला मैच वेलिंग्टन में खेला जाएगा। टीम इंडिया 18, 20 और 22 नवंबर को टी20 मुकाबले खेलेगी, जिसके बाद 25, 27 और 30 नवंबर को वनडे मुकाबले खेले जाएंगे।

न्यूजीलैंड T20I के लिए टीम

हार्दिक पंड्या (कप्तान), ऋषभ पंत (उप कप्तान और विकेटकीपर), शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल , मो. सिराज, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक।

