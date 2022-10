T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया पहुंचते भारत ने शुरू किया अभ्यास, वाका में हुआ पहला ट्रेनिंग सेशन, देखिए Photos

नई दिल्ली। भारतीय टीम 16 अक्टूबर से होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने वहां पहुंचने के बाद बिना समय गंवाए मैदान पर उतर चुकी है। टीम इंडिया इस समय पर्थ में है, जहां वह वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे। पर्थ पहुंचने के बाद भारतीय टीम ने शुक्रवार की सुबह को प्रतिष्ठित वाका स्टेडियम में पहले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया।

वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली भारतीय टी20 टीम और सपोर्ट स्टाफ गुरुवार को मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय खिलाड़ियों की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे पर्थ के प्रतिष्ठित मैदान पर ट्रेनिंग शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं।

Hello and welcome to WACA 🏟 #TeamIndia are here for their first training session. pic.twitter.com/U79rpi9u0d