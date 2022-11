T20 WC: रोहित शर्मा से मिलने फैन घुस आया मैदान में, अब भरने पड़ेंगे लाखों रुपये

मेलबर्न। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम ने सुपर-12 के अपने अंतिम मैच में जिम्बाब्वे को 71 रनों से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने पांच विकेट पर 186 रन बनाए थे। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 115 रनों पर सिमट गई। शानदार जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप-2 में टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 10 नवंबर को इंग्लैंड से एडिलेड में होगा।

मुकाबले के दौरान जिम्बाब्वे की पारी के 17वें ओवर में मैदान पर अजब नजारा देखने को मिला। एक युवा क्रिकेट फैन सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैदान में घुस आया। वह फैन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से मिलना चाहता जिसमें वह सफल भी रहा। फैन भारतीय कप्तान को देखते ही रोने लगा। हालांकि, तबतक सिक्योरिटी गार्ड्स भी तब तक उस फैन के पास पहुंच गए थे और उन्होंने उसे पकड़ लिया।

अब मैदान में घुसने की सजा उस फैन को भुगतनी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैदान की सुरक्षा में बाधा डालने के लिए उस युवा फैन पर लगभग साढ़े छह लाख रुपये (11 हजार 95 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बड़े स्कोरबोर्ड पर भी दिखाया गया।

रोहित ने मैच के बाद कही ये बात

उधर रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर कहा, 'उस मैच के लिए परिस्थितियों से तालमेल बिठाना महत्वपूर्ण होगा। हमने हाल ही में वहां एक मैच खेला है लेकिन इंग्लैंड से हमें एक अच्छी चुनौती होगी। उन्होंने कुछ बढ़िया क्रिकेट खेला है। दो अच्छी टीमें एक-दूसरे से भिड़ रही हैं और यह एक शानदार मुकाबला होगा। हमें यह नहीं भूलना होगा कि हम कैसे सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं।'

रोहित ने बताया, 'इंग्लैंड के खिलाफ मैच हाई प्रेशर मैच होने वाला है। हमें अच्छा खेलने की जरूरत होगी। अगर हम वहां अच्छा खेलते हैं तो हमारे पास आगे भी अच्छा गेम होगा। आपको जल्द परिस्थियों से ढलना होगा और उसके अनुसार ही योजना बनानी होगी। प्रशंसक शानदार रहे हैं और हमारा खेल देखने पहुंच रहे हैं। हमें सेमीफाइनल में भी उनसे ऐसे ही सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। उन्हें सलाम, टीम की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।'

