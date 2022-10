T20 WC 2022: ‘टी-20 का सबसे बड़ा फ्रॉड…’, केएल राहुल के फ्लॉप शो पर आगबबूला हुए फैन्स

नई दिल्ली। टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया का तीसरा मुकाबला रविवार (30 अक्टूबर) को खेला गया। भारत ने पर्थ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो गलत साबित हुआ। एक बार फिर टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के उप-कप्तान केएल राहुल फ्लॉप साबित हुए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल 9 रन बनाकर आउट हुए।

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में यह लगातार तीसरा मैच है, जब केएल राहुल फ्लॉप साबित हुए हो और टीम इंडिया संकट में आ गई हो। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेले हैं, जिसमें भारत की जीत हुई थी। लेकिन इन दोनों ही मैच में केएल राहुल फ्लॉप साबित हुए थे।

अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच की बात करें तो केएल राहुल 14 बॉल में 9 रन बनाए। लुंगी नगीदी की बॉल पर केएल राहुल अपना कैच थमा बैठे और आउट हो गए। केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी का पहला ओवर मेडन खेला था, जिसके बाद टीम इंडिया दबाव में आई और बड़े शॉट खेलने के चक्कर में शुरुआती विकेट गिरे।

कबतक चलेगा फ्लॉप शो?

ऐसा नहीं है कि केएल राहुल पहली बार फेल हुए हो, ये सिलसिला लंबे वक्त से चल रहा है। यही कारण है कि बार-बार केएल राहुल को प्लेइंग-11 से बाहर करने की मांग उठ रही थी। टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में केएल राहुल लगातार तीन पारियों में फेल हुए, इसके अलावा पहले उनकी धीमी पारियों ने टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी थी।

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में केएल राहुल-

• बनाम पाकिस्तान- 4 रन, 8 बॉल

• बनाम नीदरलैंड्स- 9 रन, 12 बॉल

• बनाम साउथ अफ्रीका- 9 रन, 14 बॉल

We fans demand the immediate removal of Kl Rahul from every indian squad. As fans we have suffered enough because of him opening the batting for our lovely Indian team.



*Your every like means you also want kl rahul dropped.#INDvSA pic.twitter.com/e8sDp9j0rz