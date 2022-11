संजू सैमसन को इस कारण नहीं मिली टीम में जगह, कप्तान हार्दिक पंड्या ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। Sanju Samson-Hardik Pandya: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। भारतीय टीम ने सीरीज जरूर जीती लेकिन कई बातों पर चर्चा जारी रही, जिसमें से सबसे बड़ा विषय था युवा उमरान मलिक और संजू सैमसन को मौका नहीं मिलना। संजू को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार फैंस की गुस्से वाली कई प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। इसी बीच इस दौरे पर टीम के टी20 कप्तान के तौर पर गए हार्दिक पंड्या ने अब चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है।

दरअसल हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार क्यों संजू सैमसन के साथ भेदभाव हो रहा? क्यों उन्हें टीम में जगह नहीं दी जा रही? इन सभी मुद्दों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद हार्दिक पंड्या ने जवाब दिया है। पंड्या ने यह माना है कि, संजू की जगह होना इस वक्त काफी मुश्किल है और वह उनकी जगह खुद को रखकर सोच भी सकते हैं। लेकिन कई कारणों की वजह से दुर्भाग्यवश उन्हें जगह नहीं मिल पाई। साथ ही उमरान मलिक को लेकर भी पंड्या ने बातें कहीं हैं।

हार्दिक पंड्या ने बताए कारण

हार्दिक पंड्या ने संजू सैमसन और उमरान मलिक को जगह नहीं देने के सवाल पर कहा कि,'अभी बहुत समय बाकी है और हर किसी को पर्याप्त मौके मिलेंगे। अगर यह सीरीज बड़ी होती या तीनों मैच भी होते तो शायद उन खिलाड़ियों को आप टीम में देख सकते थे। लेकिन मैं छोटी सीरीज में ज्यादा बदलाव करने में विश्वास नहीं रखता। आगे भी मेरी सोच इस विषय में ऐसी ही रहेगी। हालांकि, किसी भी खिलाड़ी के लिए लगातार बेंच पर रहना मुश्किल रहता है लेकिन विश्वास मानिए इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता है और यह सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन पर ही निर्भर करता है।'

Post-win handshakes and smiles as #TeamIndia sign off from Napier with a series win 🤝🏆#NZvIND pic.twitter.com/jjGd2RfPv3