ऋषभ पंत ने भावुक पोस्ट की जान बचाने वाले 2 लड़कों के लिए, कहा-तुम्हारा कर्जदार रहूंगा

नई दिल्ली। Indian Cricket Team: भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की सर्जरी हो गई है। वह अभी मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। इसके बाद पंत ने ट्वीट करके अपने साथी खिलाड़ियों, डॉक्टर्स और फैंस को धन्यवाद दिया था। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और किया, जिसमें उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले दो हीरोज के लिए बड़ी बात कही है। आइए जानते हैं, इसके बारे में।

पंत ने किया ये ट्वीट

ऋषभ पंत ने ट्वीट करते हुए कहा, 'हो सकता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊं, लेकिन मुझे इन दो हीरोज के बारे में बताना चाहिए, जिन्होंने मेरी दुर्घटना के दौरान मदद की और सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंच जाऊं। रजत कुमार और निशु कुमार, धन्यवाद। मैं हमेशा आभारी और कर्जदार रहूंगा।'

I may not have been able to thank everyone individually, but I must acknowledge these two heroes who helped me during my accident and ensured I got to the hospital safely. Rajat Kumar & Nishu Kumar, Thank you. I'll be forever grateful and indebted 🙏♥️ pic.twitter.com/iUcg2tazIS