Rishabh Pant Accident: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट, चलती कार में लगी आग, जानें कैसे हुआ यह हादसा...

नई दिल्ली। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का शुक्रवार सुबह एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे ऋषभ पंत की कार रुड़की के पास डिवाइडर से टकरा गई। बेहद भयानक हादसे के बाद कार में आग लग गई। जैसे-तैसे पंत ने अपनी जान बचाई और कार से बाहर निकले। हालांकि, उनके सिर, कमर, पैर और पीठ में काफी चोटें आई हैं।

विज्ञापन: जयपुर में निवेश का अच्छा मौका JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 3.21 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

बता दें कि उनकी कार घर लौटते वक्त रेलिंग से टकरा गई। जिसके बाद कार में आग लग गई। ऋषभ पंत को दिल्ली रोड़ स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत रूड़की की ओर से घर वापिस लौट रहे थे तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई।

यह खबर भी पढ़ें: Video: शख्स मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर दिखा रहा था दिलेरी, तभी हुआ कुछ ऐसा कि...

कैसे हुआ हादसा?

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक हरिद्वार देहात स्वप्न किशोर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, सुबह 5:30-6 बजे के बीच में क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना ग्रस्त हुई थी। इस घटना के बाद उन्हें चोटें आई हैं और बेहतर इलाज के लिए उन्हें मैक्स देहरादून शिफ्ट किया गया है। एसपी ने बताया कि, गाड़ी चलाते समय उनको झपकी आ गई थी जिसके बाद यह हादसा हुआ। यह हादसा रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हम्मदपुर झाल के समीप मोड़ का बताया जा रहा है।

#WATCH | Uttarakhand: Cricketer Rishabh Pant shifted to Max Hospital Dehradun after giving primary treatment at Roorkee Civil Hospital. His car met with an accident near Roorkee pic.twitter.com/YTvArj8qxc