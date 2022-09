Pakistan ने की ऐसी घिनौनी करतूत, देखकर खून खौल जाएगा आपका

नई दिल्ली। एशिया कप (Asia Cup) में पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ कैच छोड़ने के बाद अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर उन्हें खालिस्तानी तक बता दिया गया और उनके विकिपीडिया पेज से भी छेड़छाड़ हुई। इन सभी हरकतों में पाकिस्तान का नाम सामने आया और अब अर्शदीप की तस्वीर से छेड़छाड़ हुई है जिसे देख हर हिंदुस्तानी फैन का खून खौल जाएगा। अर्शदीप की कंपनी से ये छेड़छाड़ पाकिस्तान की एक कंपनी ने की है जो गाड़ी खरीदने और बेचने का काम करती है।

यह खबर भी पढ़ें: शादी किए बगैर ही बन गया 48 बच्चों का बाप, अब कोई लड़की नहीं मिल रही

अर्शदीप सिंह की जर्सी से छेड़छाड़

इस कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर अर्शदीप सिंह की जर्सी को नीले से हरा कर दिया है और साथ ही कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो उनके ही मुल्क के लोगों को पसंद नहीं आ रही। Pakwheels नाम की कंपनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अर्शदीप सिंह की तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्हें पाकिस्तान का खिलाड़ी दर्शाया गया है। उनकी जर्सी का रंग हरा किया गया है।

Pak Wheels copied Arshdeep Singh's current DP from his Twitter account, edited his jersey & announced their offer.



For Pakistan, cricket is not a game but a propaganda running opportunity.



Link: https://t.co/zkw2E9RTvw pic.twitter.com/MqbKpC25Rq