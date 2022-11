FIFA World Cup 2022 में भारत की एंट्री! उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे देश का प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली। FIFA World Cup 2022: फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत 20 नवंबर से कतर में हो रही है। इस वैश्विक टूर्नामेंट में वैसे तो कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की टीम इसका हिस्सा नहीं है फिर भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत की एंट्री कैसे होने वाली है? बताते हैं क्या है खबर। दरअसल भारतीय फुटबॉल टीम नहीं बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 20 नवंबर को कतर में होने वाले टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने भी दी है।

आपको बता दें कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर जगदीप धनखड़ 20-21 नवंबर को कतर का दौरा करेंगे। इसी दौरान फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के अलावा उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। वह फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारतीय फुटबॉल टीम के नहीं होने पर भी ऐसा होना देश के लिए गौरव की बात होगी।

कैसा है टूर्नामेंट का फॉर्मेट?

करीब एक महीने तक चलने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों को आठ ग्रुप में बांटा गया है और लीग राउंड के बाद हर ग्रुप में शुरुआती दो स्थानों पर रहने वाली टीमें टॉप 16 राउंड में खेलेंगी। इसके बाद टॉप आठ टीमों के बीच क्वार्टर फाइनल मैच होंगे। फिर 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। फिर सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें 17 दिसंबर को तीसरे स्थान के लिए खेलेंगी और टूर्नामेंट का फाइनल यानी खिताबी मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा।

Vice President Jagdeep Dhankhar will pay an official visit to Qatar on 20-21 November and represent India at the inauguration of the FIFA World Cup 2022.



(File pic) pic.twitter.com/JPKgTklEUo