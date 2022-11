फाइनल में पहुंचो इंडिया, 1992 में यहीं पर हमने इंग्लैंड को मारा था: शोएब अख्तर

नई दिल्ली। Shoaib Akhtar: टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाक टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। दिग्गज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को मिली इस जीत के बाद टीम इंडिया को मैसेज दिया है। शोएब अख्तर ने वीडियो पोस्ट करते हुए उम्मीद जताई है कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंचे और भारत-पाक का फाइनल हो।

शोएब अख्तर ने कहा, 'जी हिंदुस्तान हम मेलबर्न पहुंच चुके हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाएं। मैं आप लोगों को कल के मुकाबले के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम उम्मीद करेंगे कि कल आप इंग्लैंड को हराकर मेलबर्न पहुंच जाएं। मेलबर्न में ही हमनें इंग्लिशतान को मारा था 1992 में।'

शोएब अख्तर ने आगे कहा, 'ये 2022 है साल थोड़े से अलग हैं। लेकिन, नंबर सेम हैं। आप पहुंच जाएं मैं ये चाहता हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फाइनल हो। एकदफा फिर मैच हो। एक मैच और चाहिए पूरी दुनिया इसका बेताबी से इंतजार कर रही है।' बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। कीवी टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बनाए।

Dear India, good luck for tomorrow. We'll be waiting for you in Melbourne for a great game of cricket. pic.twitter.com/SdBLVYD6vm