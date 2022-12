Ind Vs Ban 2nd Test: भारत से हारने के बाद बांग्लादेश में हलचल, दूसरे टेस्ट के लिए बदल डाली टीम

नई दिल्ली। भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 188 रनों से मात दी है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में अब टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई है। इस हार के बाद बांग्लादेश को एक और झटका लगा है और उसने दूसरे टेस्ट के लिए अपनी टीम में बदलाव किया है।

बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्पिनर नसुम अहमद को शामिल किया है। नसुम अहमद ने बांग्लादेश के लिए 28 टी-20 मैच और 4 वनडे मैच खेले हैं। हालांकि यह पहली बार है जब उन्हें टेस्ट टीम के लिए बुलावा आया है।

बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पहले मैच के दौरान चोट लगी है, ऐसे में टीम ने कुछ बदलाव किए हैं। कप्तान शाकिब अल हसन को बल्लेबाजी करते वक्त कंधे पर बॉल लगी थी, ऐसे में उन्हें बॉलिंग करने में दिक्कत हो रही है।

जबकि एबादत हुसैन भी चोट की वजह से दूसरी पारी में बॉल नहीं कर पाए थे, ऐसे में उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया है। शरीफुल इस्लाम भी दूसरे टेस्ट के स्क्वॉड से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश ने इसके अलावा अनामुल हक को भी दूसरे टेस्ट से बाहर किया है।

The Bangladesh Cricket Board (BCB) announces the squad for the second Test (22-26 December 2022) against India at the Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Mirpur.#BCB | #Cricket | #BANvIND pic.twitter.com/yaN9sVRGq3