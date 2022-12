Ind Vs Ban 2nd Test: टीम इंडिया को झटका, दूसरे टेस्ट से भी रोहित शर्मा बाहर, चोटिल हुआ ये प्लेयर भी

नई दिल्ली। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा और तेज़ गेंदबाज़ नवदीप सैनी दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, यह मैच 22 दिसंबर को शुरू होना है। चोट की वजह से रोहित शर्मा पहला मैच भी नहीं खेल पाए थे, बीसीसीआई ने अब दूसरे मैच को लेकर भी उनके अनुपस्थित होने की पुष्टि कर दी है।

बीसीसीआई द्वारा जारी दी गई है कि रोहित शर्मा अभी भी बीसीसआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में उनके बाएं अंगूठे में चोट लग गई थी। मेडिकल टीम का कहना है कि रोहित शर्मा को पूरी तरह फिट होने में अभी कुछ वक्त लगेगा, ताकि वह ठीक से बल्लेबाजी, फील्डिंग कर सकें।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला

रोहित शर्मा के अलावा तेज़ गेंदबाज़ नवदीप सैनी भी दूसरे टेस्ट से बाहर हुए हैं, जिनकी मांसपेशियों में खींचाव आया है। नवदीप सैनी अब सीधा बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी जाएंगे, जहां मेडिकल टीम उनकी निगरानी करेगी।

NEWS - Rohit Sharma and Navdeep Saini ruled out of second Test against Bangladesh.



More details here - https://t.co/CkMPsYkvFQ #BANvIND pic.twitter.com/qmVmyU5bQ6