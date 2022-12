IPL 2023: Nicholas Pooran 16 करोड़ में बिके तो क्रिस गेल ने वापस मांगे पैसे…देखें VIDEO

नई दिल्ली। IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के सीजन में वेस्टइंडीज तूफानी विकेटकीपर-बल्लेबाज निकोलस पूरन पर करोड़ों की बारिश हुई है। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ में खरीदा है। जब पूरन पर 23 दिसंबर को 16 करोड़ की बड़ी बोली लगी तो सभी चौंक गए।

क्रिस गेल ने लिए निकोलस पूरन के मजे

ऑक्शन के दौरान जब पूरन 16 करोड़ में बिके तो उनके साथी खिलाड़ी क्रिस गेल ने शानदार अंदाज में उनके मजे ले लिए। क्रिस गेल नीलामी के दौरान कमेंट्री पैनल में बैठे थे तभी उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और बात करने की एक्टिंग करते हुए कहा, ‘निक्की पी, (निकोलस पूरन) मैंने जो पैसे तुमको उधार दिए थे, क्या अब वो मुझे वापस लौटा सकते हो।’

यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

क्रिस गेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

क्रिस गेल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह मजाकिया अंदाज में पूरन से अपने उधार दिए हुए पैसे मांग रहे हैं। क्रिस गेल का यह अंदाज देखकर पैनल में मौजूद सभी लोग हंसने लगे।

Watch! ▶️ Reason number 175* why we have @henrygayle as one of our #TATAIPLAuction experts 😅



CC @nicholas_47 https://t.co/cNVWdwyohQ pic.twitter.com/vrM2KX0Lnk