IND vs SL: युजवेंद्र चहल हुए कुलदीप यादव की धांसू परफॉर्मेंस पर ट्रोल, जानें क्या है माजरा

नई दिल्ली। कोलकाता वनडे में कुलदीप यादव का जादू चला और और उन्होंने श्रीलंका के तीन अहम बैटर्स को चलता कर दिया। गुवाहाटी में भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बने कप्तान दासुन शनाका का विकेट भी कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने ही चटकाया। वो केवल दो रन बनाकर कुलदीप की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके अलावा विकेटकीपर बैट्समैन कुसल मेंडिस और चरित असलका भी कुलदीप की फिरकी का सामना नहीं कर पाए। ऐसे में इस चाइनामैन गेंदबाज की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। फैन्स का मानना है कि कुलदीप को ही विश्व कप टीम में जगह दी जानी चाहिए।

कुलदीप की शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ फैन्स युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को भी खूब ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर युजी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके चलते वो फैन्स के निशाने पर आ गए हैं। आइये हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल, आज के मैच में कुलदीप यादव को चहल के स्थान पर ही प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है। चहल खुद को साबित कर पाने में बीते कुछ समय से विफल रहे थे। हालांकि उन्हें टीम से बाहर चोट के चलते किया गया है।

यह खबर भी पढ़ें: 'दादी के गर्भ से जन्मी पोती' अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनी 56 साल की महिला, जानें क्या पूरा मामला



यह खबर भी पढ़ें: महिला टीचर को छात्रा से हुआ प्यार, जेंडर चेंज करवाकर रचाई शादी

Won't be surprised if Kuldeep Yadav goes on to replace Yuzvendra Chahal as India's top spinner in limited overs format. Has been quite consistent recently and looking to pick wickets! #INDvSL