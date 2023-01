IND vs SL: ‘आग लगा दी’ Suryakumar Yadav की तूफानी पारी देख Virat Kohli रह गए हैरान, ऐसे किया रिएक्ट

नई दिल्ली। IND vs SL 3rd T20: भारत-श्रीलंका के बीच शनिवार को राजकोट में खेले गए तीसरे टी 20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी देख क्रिकेटप्रेमियों के रौंगटे खड़े हो गए। तीसरे और निर्णायक मैच में भारत ने 91 रनों से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत के हीरो तूफानी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव रहे। उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 7 चौके-9 छक्के ठोक 219.61 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 112 रन जड़े। सूर्या को इस पारी के बाद पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है। इसी कड़ी में विराट कोहली का भी रियेक्शन आया है।

Suryakumar Yadav की पारी पर विराट कोहली ने ऐसे किया रिएक्ट

विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव दोनों ही एक दूसरे की काफी इज्जत करते हैं और दोनों की जोड़ी दमदार है। जब विराट अच्छा खेलते हैं तो सूर्या उनकी सराहना करते नजर आते हैं वहीं सूर्या की उपलब्धी पर विराट भी उनके मुरीद बन जाते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जब सूर्या ने मैदान पर आग लगा दी और तीसरी सेंचुरी जड़ी तब कोहली भी हैरान रह गए। कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सूर्यकुमार यादव का फोटो लगाया और उस पर दो आग लगाने वाले इमोजी डाले वहीं इसके बाद तो तालियों वाले इमोजी भी लगाए और उनकी विशेष अंदाज में सराहना की। कोहली की ये स्टोरी हर तरफ शेयर की जा रही है।

कप्तान हार्दिक पांड्या ने बांधे सूर्या की तारीफों के पुल

इस शानदार जीत के बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा- सूर्या हर पारी में अपनी बल्लेबाजी से सभी को आश्चर्यचकित करता रहा है। वह बस हमें बता रहा है कि बल्लेबाजी करना कितना आसान है। अगर मैं उसे गेंदबाजी कर रहा होता, तो उसकी बल्लेबाजी देखकर मुझे खुद निराशा होती।

