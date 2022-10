IND vs PAK: पाक के खिलाफ 'महामुकाबले' से पहले टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका, इस खिलाड़ी के पैर में लगी चोट

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के आठवें एडिशन की शुरुआत हो चुकी है। टूर्नामेंट में अभी वॉर्म-अप और क्वालीफायर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसके बाद अगले सप्ताह से सुपर 12 के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें टीम इंडिया को अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। हालांकि इस महामुकाबले के शुरू होने से पहले टीम इंडिया से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, वह चिंताजनक है। यह खबर टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को लेकर है। ऐसा लग रहा है कि पंत को गंभीर चोट लगी है।

सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें पंत पैर में बैंडेज बांधकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।उनके इन फोटोज से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंत के पैर में चोट लगी है और यही वजह है कि सोमवार काे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में पंत बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। वायरल तस्वीरों के सामने आने के बाद पंत के चोटिल होने की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में वह मैदान के बाहर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथी खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और पंत ने चोट को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

Looks like @RishabhPant17 hurt his leg in the practice.



Hope it is not serious 🤞



📸: Disney + Hotstar#T20WorldCup #T20WorldCup2022 #RishabhPant pic.twitter.com/MigbNPJoiE