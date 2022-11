IND vs NZ: तूफानी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का ये Video जीत लेगा आपका दिल… देखिए

नई दिल्ली। IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव जितने धाकड़ बल्लेबाज हैं, उतने ही बेहतर इंसान भी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले के दौरान सूर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सूर्यकुमार यादव ग्राउंड स्टाफ की मदद करते दिख रहे हैं।

सूर्या ने गाड़ी में सवार होकर पूरे मैदान का निरीक्षण

दरअसल बारिश के बाद ग्राउंड स्टाफ मैदान को सुखाने के लिए काम कर रहे थे तभी सूर्या भी उनकी मदद करते दिखे। सूर्या ने एक ग्राउंडमैन की गाड़ी में सवार होकर पूरे मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राउंडमैन से उनके काम को समझने की कोशिश की और काफी बातचीत करते हुए उन्हें काफी सपोर्ट किया।

The @seddonparknz ground staff gets some assistance from @surya_14kumar 🏏 #NZvIND pic.twitter.com/0N856oLZfL

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने शेयर किया वीडियो

न्यूजीलैंड क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विवटर अकाउंट पर सूर्यकुमार यादव का यह वीडियो शेयर किया गया है। ब्लैककैप्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि ‘@seddomparknz के ग्राउंड स्टाफ को @suryakumaryadav से सहायता मिलती मिलती हुई 🏏 #NZvIND’।

